O Departamento de Comércio dos Estados Unidos prorrogou por três meses, de 1º de dezembro de 2026 para 1º de março de 2027, a validade das autorizações que permitem a aplicação de tarifas reduzidas sobre automóveis importados do México e do Canadá elegíveis ao tratamento preferencial do acordo comercial entre os três países (USMCA, na sigla em inglês).

Em documento com publicação prevista para sexta-feira no Federal Register, o diário oficial norte-americano, o departamento também estendeu de 30 de setembro para 30 de dezembro deste ano o prazo para que importadores apresentem nova documentação. As próximas autorizações serão válidas para veículos importados até o fim de fevereiro de 2028.

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O governo norte-americano justificou a prorrogação pela necessidade de tempo adicional para analisar e processar as solicitações, considerando o volume de pedidos, os recursos humanos disponíveis e as demais responsabilidades do departamento.

Em março de 2025, o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs uma tarifa de 25% sobre importações de determinados automóveis e autopeças, com base na Seção 232 da Lei de Expansão Comercial de 1962.

A medida, contudo, permite que importadores de veículos elegíveis ao USMCA comprovem o valor do conteúdo de origem americana, de modo que a tarifa adicional incida exclusivamente sobre o conteúdo de origem estrangeira.