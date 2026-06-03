Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

EUA propõem tarifa adicional ao Brasil, à UE e a outros 58 países por trabalho forçado

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 07:08:00 Editado em 03.06.2026, 07:19:26
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Escritório Comercial dos Estados Unidos (USTR) propôs a criação de tarifas de importação adicionais ao Brasil, à União Europeia e a outros 58 países devido à "falha em impor e aplicar efetivamente uma proibição à importação de bens produzidos com trabalho forçado". Segundo o órgão, a prática "onera ou restringe" o comércio americano.

No caso do Brasil e de outros 54 países, a nova taxação será de 12,5%. Canadá, Equador, Indonésia, México, Paquistão e União Europeia serão submetidos a uma taxa de 10%, por causa da tentativa de impedir a importação de produtos que teriam mão-de-obra irregular.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A decisão foi publicada no final da noite desta terça-feira, 2, e resulta de uma investigação contra a importação de bens produzidos com trabalho análogo à escravidão.

O anúncio já era esperado por empresários brasileiros. Caso seja aplicada, a cobrança, no caso do Brasil, se somaria à tarifa de 25% anunciada pelo USTR na véspera, como resultado de uma investigação sobre as práticas comerciais do Brasil.

De acordo com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado acarretam um cenário no qual o comércio americano compete em desvantagem em nível global.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a lista dos afetados pela nova tarifa:

- África do Sul

- Argélia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Angola

- Arábia Saudita

- Argentina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Austrália

- Bahamas

- Bahrein

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Bangladesh

- Brasil

- Camboja

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Canadá

- Catar

- Cazaquistão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Chile

- China

- Colômbia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Coreia do Sul

- Costa Rica

- Egito

- El Salvador

- Emirados Árabes Unidos (EAU)

- Equador

- Filipinas

- Guatemala

- Guiana

- Honduras

- Hong Kong

- Índia

- Indonésia

- Iraque

- Israel

- Japão

- Jordânia

- Kuwait

- Líbia

- Malásia

- Marrocos

- México

- Nicarágua

- Nigéria

- Noruega

- Nova Zelândia

- Omã

- Paquistão

- Peru

- Reino Unido

- República Dominicana

- Rússia

- Singapura

- Sri Lanka

- Suíça

- Tailândia

- Taiwan

- Trinidad e Tobago

- Turquia

- União Europeia

- Uruguai

- Venezuela

- Vietnã

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL trabalho forçado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV