EUA produzirão mais chips, com criação de novas fábricas e empregos, diz Biden

Os Estados Unidos estão em uma cruzada para produzir chips e semicondutores que consomem internamente, mas que importam principalmente da China. Para tanto, o governo do presidente Joe Biden tem anunciado uma série de incentivos para empresas privadas produzirem em solo americano.

"Os EUA inventaram esses chips, já os produziram. Vamos agora voltar a fabricá-los e criar um cadeia de suprimentos no país para abastecer nosso mercado e criar novos empregos", disse Biden nesta quinta-feira, ao se referir à criação de empregos no Hudson Valley na cidade de Poughkeepsie, no Estado americano de Nova York. "Isto reduzirá custos e garantirá que o futuro seja feito nos EUA", afirmou.

Biden afirmou que esses componentes largamente usados na indústria automobilística e de eletroeletrônicos são cruciais para o desenvolver a indústria norte-americana e gerar empregos com alta qualificação. "Estou falando de fábricas do tamanho de dez vezes um estádio de futebol. E não se trata somente de chips, mas de investimento em ciência, pesquisa e tecnologia", afirmou.

O presidente diz que seu governo está compromissado a criar a melhor infraestrutura para atrair capital privado no mundo. "Melhores estradas, aeroportos, água limpa, tudo para nos tornarmos mais competitivos. Não há nada que os EUA não possam fazer, nada", concluiu.