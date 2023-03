EUA podem tomar 'ações adicionais' no sistema bancário, se necessário, diz Yellen

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, dirá nesta quinta-feira, 23, aos legisladores que o governo federal tomaria medidas extras para estabilizar o sistema bancário no país, se necessário. "Usamos ferramentas importantes para agir rapidamente e evitar o contágio", dirá Yellen, segundo depoimento preparado para audiência na Câmara. "E são ferramentas que poderíamos usar novamente."

Os comentários de Yellen seguem uma audiência no Senado da quarta-feira, na qual ela disse que não estava considerando maneiras de garantir todos os depósitos bancários.

Em relação à crise nos bancos Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank, Yellen diz que "as fortes ações que tomamos garantem que os depósitos dos americanos estejam seguros. Certamente, estaríamos preparados para tomar medidas adicionais, se necessário".

Alguns legisladores discutiram aumentar o limite do seguro de depósito dos atuais US$ 250 mil por depositante, mas Yellen disse na quarta que esse não é seu foco no momento. Fonte: Dow Jones Newswires