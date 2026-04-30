EUA: PIB mostra que investimento empresarial está em alta, diz conselheiro da Casa Branca

O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, afirmou que o relatório publicado nesta quinta (30) com os números sobre o Produto Interno Bruto (PIB) americano mostram que o investimento empresarial está em alta. A declaração ocorreu em publicação no X. "O setor privado está se reconstruindo. A economia de Trump está crescendo. Esta é a fase de investimento da retomada industrial do 'America First'", escreveu na postagem.