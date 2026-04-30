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ECONOMIA

EUA: pedidos de auxílio-desemprego caem 26 mil na semana

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 10:08:00 Editado em 30.04.2026, 10:20:56
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O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos registrou queda de 26 mil na semana encerrada em 25 de abril, para 189 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 30. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam 214 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 214 mil para 215 mil.

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Já o total de pedidos continuados apresentou queda de 23 mil na semana encerrada em 18 de abril, para 1,785 milhão, ficando aquém da projeção de 1,830 milhão da FactSet. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

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