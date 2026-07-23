EUA: pedidos de auxílio-desemprego caem 22 mil na semana, a 187 mil; previsão: 216 mil
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 09:41:00 Editado em 23.07.2026, 09:49:33
O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos recuou em 22 mil na semana encerrada em 18 de julho, para 187 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 23. O número ficou abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam 216 mil solicitações.
O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 208 mil para 209 mil. Já o total de pedidos continuados mostrou declínio de 2 mil na semana encerrada em 11 de julho, para 1,796 milhão, abaixo do consenso da FactSet, de 1,822 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.
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