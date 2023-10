EUA: leilão de US$ 35 bi em T-notes de 10 anos tem yield de 4,610% e demanda acima da média

O Departamento do Tesouro informou nesta quarta-feira, 11, que um leilão de US$ 35 bilhões em T-notes de 10 anos registrou yield (retorno) de 4,610%. A taxa bid-to-cover, um indicativo da demanda, ficou em 2,50 vezes, abaixo da média recente de 2,44 vezes, segundo o BMO Capital.

As ofertas indiretas, que representam a demanda externa, ficaram com 60,3% do montante ofertado, de 64,8% da média recente. As ofertas diretas, por sua vez, levaram 20,9%, de 19,6% anteriormente. Já os dealers ficaram com 18,7%, da média recente de 15,6%, segundo o BMO Capital.