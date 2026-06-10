EUA-Irã, CPI norte-americano e pesquisa Quaest guiam Ibovespa, que recua

O clima cauteloso no exterior reflete no Ibovespa no pregão desta quarta-feira, 10, jogando o índice para baixo, após ontem ter fechado em alta de 0,68%, aos 169.813,15 pontos. A incerteza sobre um fim do conflito no Oriente Médio ganha agora um novo pano de fundo, com relatos de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria dito estar perto de ordenar novos ataques contra usinas elétricas e pontes no Irã, após ofensivas do país persa.

Em meio a pressões em energia devido à guerra no Oriente Médio, o mercado digere o índice de preços ao consumidor norte-americano, o CPI de maio, com alta mensal de 0,5% e interanual de 4,2% - dentro do esperado -, divulgado hoje, que mantém apostas de alta de juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) neste ano.

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Além disso, o mercado digere pesquisa eleitoral Genial/Quaest, mostrando o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mantendo-se na liderança numericamente nas intenções de voto no segundo turno da disputa presidencial.

No exterior ontem, os EUA retaliaram a derrubada de um helicóptero Apache norte-americano, atribuída por Washington ao Irã, enquanto Teerã alegou a mediadores que o episódio não foi intencional. Neste cenário, cresce o risco de interrupções no Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.

Divulgado hoje, o CPI dos EUA subiu 0,5% em maio ante abril. Na comparação anual, avançou 4,2%. Os resultados ficaram dentro do esperado por analistas. Já o núcleo do índice, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve alta de 0,2% em maio (previsão 0,3%).

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"Existia uma certa tensão com o CPI expectativa grande depois do payroll, mas o dado até trouxe certo alívio", diz Marianna Costa, economista-chefe da Mirae Asset.

Segundo cita Costa, o numero cheio veio um pouco mais alto e o núcleo, um pouco menor, com impacto de energia, mas sem sugerir espalhamento para o restante dos preços. "Não muda o cenário", afirma.

De acordo com a economista-chefe da Mirae, o resultado do CPI tira um pouco a chance de alta de juros de imediato pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

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Após recuar na véspera, o petróleo voltou a subir hoje, o que estimula as ações do setor petroleiro, inclusive as da Petrobras e, consequentemente, evita um recuo expressivo do Ibovespa, na esteira dos índices de ações do Ocidente nesta manhã. Outra fonte de valorização vem do minério, que avançou 1,51% em Dalian, na China, influenciando alguns papéis metálicos, mas não Vale (-1,10%).

Quanto à pesquisa Genial/Quaest, Lula aparece na liderança no primeiro turno contra todos os candidatos. Nas simulações de segundo turno, o petista tem seis pontos porcentuais de vantagem contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e continua à frente dos demais adversários. Em um eventual segundo turno, o petista tem 44% das intenções de voto contra 38% de Flávio.

O levantamento também mostra que a desaprovação ao governo Lula diminuiu. De acordo com a pesquisa, 48% desaprovam o governo, ante 49% em maio. Os que aprovam são 47%, ante 46% no mês passado.

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Às 11h42, o Ibovespa caía 0,80%, aos 168.456,99 pontos, ante queda de 0,99%, na mínima aos 168.139,59 pontos, e abertura estável, na máxima aos 169.812 pontos.