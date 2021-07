EUA: índice de confiança do consumidor sobe a 129,1 em julho, acima da previsão

Da Redação

O índice de confiança do consumidor nos EUA subiu de 128,9 em junho (dado revisado) a 129,1 em julho, segundo informou o Conference Board nesta terça-feira. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do indicador a 124. O índice de expectativas, baseado nas perspectivas de curto prazo dos consumidores para renda, negócios e condições do mercado de trabalho, avançou de 107 a em maio para 108,4 nessa base comparativa. Já índice das condições atuais subiu de 159,6 a 160,3.