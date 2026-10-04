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EUA: Hassett defende saída de Powell do conselho do Fed após relatório sobre reforma

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, defendeu neste domingo (4) que o ex-presidente do Federal Reserve (Fed) Jerome Powell deixe o Conselho de Diretores da instituição, após relatório interno apontar falhas de gestão na reforma da sede do banco central americano.

"Eu acho que é hora de ele seguir em frente e respeitar a independência do Fed", disse Hassett à Fox News, ao ser questionado se Powell deveria renunciar. O relatório do inspetor-geral do Fed, divulgado em 30 de setembro, não encontrou evidências de crime nem de "má conduta administrativa" ligada ao projeto de US$ 2,4 bilhões, mas apontou deficiências de gestão que contribuíram para quase dobrar o custo inicialmente previsto.

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O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou depois que Powell "deveria ser forçado a renunciar ao conselho". Já o procurador-geral Todd Blanche disse na sexta-feira que o Departamento de Justiça não reabrirá uma investigação criminal com base nas conclusões do relatório, embora tenha afirmado que novas apurações poderiam ocorrer caso uma auditoria independente encontre indícios de crime.

Hassett também comentou a decisão recente do Fed de elevar os juros em 25 pontos-base. "Discordo dessa decisão, mas respeitamos que Kevin Warsh estava fazendo isso pelas razões certas", afirmou, em referência ao atual presidente da instituição. Trump escolheu Warsh para suceder Powell e tem pressionado por juros mais baixos.

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