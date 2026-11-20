O representante comercial dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, afirmou nesta sexta-feira (20) que uma eventual extensão da trégua comercial com a China dependerá das negociações sobre terras raras. Segundo ele, ainda não há um acordo fechado para prolongar o entendimento entre Washington e Pequim.

Em entrevista à Bloomberg TV, Greer disse que o presidente americano, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, discutiram o fornecimento de terras raras durante reuniões entre os dois países.

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Em relação aos semicondutores, Greer afirmou que as iniciativas americanas buscam fechar uma "brecha" nos controles de exportação e que não há motivos para retaliações chinesas. A declaração ocorre após Pequim ameaçar adotar contramedidas contra uma proposta de Washington para restringir o acesso remoto de empresas chinesas a chips avançados de inteligência artificial (IA) instalados em data centers de terceiros países. A medida também prevê exigir licenças para exportações desses semicondutores ao Brasil e a outros quatro países asiáticos. Greer acrescentou que Trump tem a palavra final sobre os controles de exportação.

Na área agrícola, Greer afirmou que Pequim vem cumprindo suas obrigações comerciais com Washington em relação à soja, mas destacou que Trump deseja ampliar as compras chinesas do produto. "A demanda chinesa de soja é insaciável. Eles compram e eles também produzem", disse.

O representante comercial também declarou que os EUA não alteraram sua política de "Uma Só China" em relação a Taiwan e antecipou que investigações comerciais com base na Seção 301 estão previstas para antes do fim do ano, sem dar detalhes.