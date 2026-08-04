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ECONOMIA

EUA farão tudo o que for necessário para apoiar o iene, afirma Bessent

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 10:11:00 Editado em 04.08.2026, 10:19:34
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O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta terça-feira (4) que o país fará "tudo o que for necessário" para apoiar o iene, após a intervenção conjunta com o governo japonês na moeda na semana passada.

"Os EUA não teriam aderido à intervenção se não estivessem otimistas em relação ao Japão...a estabilidade do iene é importante para nós", disse ele à CNBC, enfatizando que acredita que os japoneses implementarão as políticas corretas e que estão fazendo esforços sérios para conter a desvalorização da moeda. "Veremos um forte crescimento no Japão. O setor de tecnologia é muito forte", afirmou.

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Segundo ele, o Japão enfrenta um problema de inflação devido à desvalorização do iene e, se a divisa japonesa perder valor, outras moedas seguirão o mesmo caminho.

Perguntado sobre a trajetória para os juros pelo Banco do Japão (BoJ), o secretário respondeu que não dirá o que o BoJ tem de fazer, mas que serão necessárias políticas para dar continuidade à intervenção.

Sobre a venda de euros pelo Tesouro para comprar ienes e estabilizar a moeda, Bessent frisou que a ação se tratou apenas de uma "realocação de reservas" e que o euro está, no momento, muito mais próximo do preço de equilíbrio do que o iene.

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IENE/INTERVENÇÃO/JAPÃO/EUA Scott Bessent
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