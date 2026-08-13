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EUA estimam perda de receita de US$ 19 bi a US$ 26 bi por ano com triangulação de bens da China

Escrito por Associated Press* (via Agência Estado)
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A Casa Branca de Donald Trump disse em um novo relatório na quinta-feira que a China está realizando uma operação de triangulação comercial de suas exportações através de países terceiros para evitar tarifas dos EUA, estimando que há perdas de receita tributária de US$ 19 bilhões a US$ 26 bilhões anualmente.

Peter Navarro, o conselheiro de comércio da Casa Branca, disse a repórteres em uma teleconferência que a China está lavando suas exportações através de mais de 40 países, embora ele tenha afirmado que as questões levantadas no relatório eram realmente mais sobre outras nações permitindo a evasão de tarifas.

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O relatório surge antes de uma visita planejada para setembro pelo presidente chinês Xi Jinping, que Trump descreveu em termos lisonjeiros durante sua própria visita a Pequim em maio.

O governo chinês descreveu seu relacionamento com os EUA como de "estabilidade estratégica", no entanto, suas políticas governamentais que apoiam as exportações de bens manufaturados desestabilizaram os setores automotivo, de metais e eletrônicos na América, Europa, Japão e em outros lugares.

Navarro disse que outras nações, como a Índia, também fazem transbordo para evitar novas tarifas e disse que novos marcos comerciais perseguidos pela administração Trump vão conter disposições que garantam que parceiros comerciais que se envolvam na prática serão penalizados.

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O relatório inclui uma gama de estimativas para a escala de transbordos para evitar tarifas, citando números do governo e do setor privado para estimar aproximadamente US$ 34,2 bilhões a US$ 303 bilhões de bens transbordados a cada ano. Ele usou uma cifra central de US$ 75 bilhões em bens transbordados para estimar quanto em receitas fiscais foram perdidas.

Para enfrentar o desafio, Navarro disse que a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA começou a usar inteligência artificial (IA) em um programa protótipo para parar os transbordos. Navarro disse que quando um importador é encontrado falsificando as origens de um bem, suas importações podem ser tarifadas retroativamente voltando aproximadamente um ano. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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EUA/TRUMP/TARIFAS/CHINA
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