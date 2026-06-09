EUA estão mais do que nunca abertos para capital do Brasil, diz cônsul Kevin Murakami

O cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, Kevin Murakami, disse nesta terça-feira, 9, que as portas de seu país estão abertas a investimentos de empresas brasileiras. Após citar as oportunidades no mercado americano, o compromisso do país em ampliar parcerias com o setor privado e a prioridade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em atrair investimentos estrangeiros, Murakami apontou uma "tempestade perfeita" para o capital brasileiro na maior economia do mundo.

"Quero deixar uma mensagem clara: as portas dos Estados Unidos estão mais do que nunca abertas para o capital brasileiro", declarou o cônsul durante seminário do Lide sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos. Murakami listou na sequência uma série de investimentos anunciados nos Estados Unidos por empresas brasileiras - entre elas, a Embraer, a JBS e a Portobello.

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"As empresas brasileiras já não estão perguntando se devem investir nos Estados Unidos, mas sim quando e como." Segundo Murakami, o acesso ao maior mercado consumidor do mundo, com seu setor financeiro dinâmico e mão de obra qualificada, explica por que os Estados Unidos estão recebendo novos investimentos estrangeiros.

Ele pontuou que os empresários brasileiros compreenderam que precisam estabelecer negócios nos Estados Unidos para identificar melhor as oportunidades oferecidas pelo país. Em paralelo, acrescentou, Estados e agências de desenvolvimento econômico americanas estão comprometidos em incentivar as parcerias com companhias do setor privado, tanto nacionais quanto estrangeiras, incluindo o Brasil.

"E quando se considera também que uma das principais prioridades do presidente Trump é atrair investimento estrangeiro, o que a gente tem é uma tempestade perfeita para o capital brasileiro", concluiu.

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Murakami ainda destacou que os EUA têm uma "prioridade óbvia" em investir nos minerais críticos, área onde a parceria entre americanos e brasileiros deve ganhar tração nos próximos anos. Conforme o cônsul, os EUA inauguraram recentemente um escritório da agência governamental de financiamento do desenvolvimento (DFC, na sigla em inglês) com o propósito de fomentar essa área no Brasil.

"O propósito desta agência é financiar projetos de minerais críticos aqui no Brasil, para que as empresas tenham financiamento de acordo com regras internacionais de transparência para desenvolver seus projetos, que também podem beneficiar o povo brasileiro e toda a infraestrutura de minérios no Brasil", declarou o diplomata.