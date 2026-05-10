EUA estão aberto a suspender imposto sobre combustíveis, diz secretário de Energia

O secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, afirmou neste domingo, 10, que o governo Trump está "aberto a todas as alternativas" para conter a alta dos preços de combustíveis, incluindo uma eventual suspensão do imposto federal sobre a gasolina.

"Todas as medidas que possam reduzir o preço nas bombas e aliviar os custos para os americanos têm o apoio desta administração", declarou Wright em entrevista à NBC News.

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A média nacional da gasolina chegou a US$ 4,52 por galão neste domingo, segundo dados da associação norte-americana AAA, acumulando alta superior a 50% desde o início do conflito com o Irã.

Questionado sobre a possibilidade de suspender o imposto federal sobre combustíveis, atualmente em cerca de US$ 0,18 por galão, Wright disse que a Casa Branca avalia todas as possibilidades, embora tenha ressaltado que "toda decisão envolve compensações".

O secretário evitou projetar se os preços podem atingir US$ 5 por galão, tema que ganhou peso político em meio ao ano eleitoral legislativo nos Estados Unidos. "Não posso prever os preços da energia no curto ou médio prazo, mas o que estamos fazendo é encerrar um conflito de 47 anos travado pelo Irã", afirmou.

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Wright também destacou a posição energética dos Estados Unidos, citando a forte produção doméstica de petróleo e gás natural.