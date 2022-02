EUA está no caminho para cortar pobreza infantil em 40% no país, diz Kamala

Da Redação

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse nesta terça-feira que sua administração está no caminho para cortar a pobreza infantil do país em 40%. "Se é elegível para esses créditos fiscais, nós queremos que vocês os tenham", afirmou a líder, em discurso transmitido online. O dia 8 de fevereiro foi estabelecido como o dia de ação para garantir que todos os cidadãos elegíveis dos EUA apliquem para os cortes do American Rescue Plan.

Como parte do programa, Harris, junto ao presidente Joe Biden, vêm trabalhando por mudanças em dois programas de alívios fiscais.

Conforme comunicado da Casa Branca, a administração expandiu o crédito fiscal para crianças de US$ 2 mil para US$ 3,5 mil para crianças abaixo de seis anos e para US$ 3 mil entre seis e 17 anos.

Outro ponto foi triplicar o crédito de imposto de renda ganho para trabalhadores sem filhos dependentes.

A secretária do Tesouro norte-americano, Janet Yellen, também discursou. "Essas políticas já fizeram um bem enorme. Elas já produziram uma profunda conquista moral e econômica para a América", disse.