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ECONOMIA

EUA: encomendas de bens duráveis caem 4,5% em maio ante abril; previsão: -4%

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 10:02:00 Editado em 25.06.2026, 10:12:16
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As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos caíram 4,5% em maio ante abril, para US$ 332,1 bilhões, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 25, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 4% no período.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis tiveram alta de 1,3% na comparação mensal. Sem a categoria de defesa, as encomendas recuaram 4,6% no mês.

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A variação mensal de abril das encomendas totais passou por revisão, de alta de 7,9% para acréscimo de 8,5%.

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EUA/BALANÇO/BENS DURÁVEIS
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