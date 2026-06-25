EUA: encomendas de bens duráveis caem 4,5% em maio ante abril; previsão: -4%
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 10:02:00 Editado em 25.06.2026, 10:12:16
As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos caíram 4,5% em maio ante abril, para US$ 332,1 bilhões, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 25, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 4% no período.
Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis tiveram alta de 1,3% na comparação mensal. Sem a categoria de defesa, as encomendas recuaram 4,6% no mês.
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A variação mensal de abril das encomendas totais passou por revisão, de alta de 7,9% para acréscimo de 8,5%.