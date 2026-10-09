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EUA emitem licença geral para fornecimento de diesel russo ao mercado global até abril de 2027

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos EUA informou nesta sexta-feira, 9, que aplicou uma autorização de transações relacionadas à venda, entrega, descarregamento e importação de diesel da Rússia até 7 de abril de 2027.

Segundo o Tesouro, outras sanções permanecem em vigor e a licença atual não autoriza nenhum débito em uma conta nos livros de uma instituição financeira dos EUA no banco central russo, no Fundo Nacional de Riqueza da Federação Russa ou no Ministério das Finanças do país.

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No período da tarde desta sexta, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que chegou a um acordo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para o fornecimento imediato de mais de 300 mil toneladas de diesel ao mercado dos EUA e internacional.

Segundo o republicano, Moscou também enviará outras 500 mil toneladas em novembro e 1 milhão de toneladas logo depois em meio a preocupações de oferta global.

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EUA/COMBUSTÍVEIS/PREÇO/DIESEL/TRUMP/PUTIN/ACORDO/OFAC/LICENÇA
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