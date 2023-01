EUA e Taiwan reafirmam interesse de avanço no comércio, em negociações bilaterais

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Os Estados Unidos e Taiwan continuam a negociar questões comerciais e trocaram textos sobre facilitação de comércio, combate à corrupção, apoio a pequenas empresas e práticas regulatórias, segundo comunicado publicado hoje pelo Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês). A declaração é data após negociações in loco em Taipé, entre os dias 14 e 17, informa o texto.

Durante os quatro dias de diálogo, as duas partes trocaram visões sobre textos propostos para cobrir temas como facilitação ao comércio, combate à corrupção, pequenas e médias empresas, boas práticas regulatórias e a regulação doméstica de serviços. Também houve consenso em uma série de áreas e um compromisso para se manter o "cronograma ambicioso de negociações nos próximos meses".

O comunicado do governo americano ressalta que as negociações comerciais "estão sendo conduzidas de acordo com a política de uma China dos Estados Unidos".