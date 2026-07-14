Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

EUA e Reino Unido buscam mecanismo para apoiar pagamento transfronteiriço com stablecoin

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 15:31:00 Editado em 14.07.2026, 15:42:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os Estados Unidos e o Reino Unido divulgaram uma declaração conjunta descrevendo compromissos para reforçar a importância de mecanismos formais para viabilizar atividades transfronteiriças com stablecoins.

"Respeitadas as leis, regulamentos e processos de cada jurisdição, ambos os governos pretendem explorar um caminho claro para que 'stablecoins' emitidas em cada jurisdição possam acessar o mercado da outra", diz o documento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os EUA e o Reino Unido afirmam que buscarão apoiar a integração de stablecoins bem regulamentadas em atividades que incluem pagamentos, liquidação e mercados financeiros tokenizados.

"Cada governo endossa o acesso orientado pelo mercado, por parte de emissores e usuários de stablecoins, a relações com bancos e outros serviços financeiros, inclusive para uso como instrumentos de liquidação nos mercados de valores mobiliários e de commodities, sujeito a salvaguardas apropriadas", observa o documento.

Ambos os governos afirmam que provedores de serviços lícitos e regulados de stablecoins e de ativos digitais devem ter acesso justo, baseado em risco, a serviços e mercados financeiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os dois governos também se comprometem a reforçar a custódia, a segregação e a proteção das reservas de stablecoins. "Cada governo afirma que emissores de stablecoins reguladas devem sempre esperar resgatar as obrigações correspondentes em tempo hábil e com divulgação clara das políticas sobre a natureza dos direitos legais concedidos aos detentores", pontuam.

Os países dizem que os ativos de reserva devem ser segregados dos próprios recursos do emissor e protegidos em benefício dos detentores de stablecoins. "Ao implementar essas proteções, ambos os governos buscam reduzir fricções em transações nos mercados de capitais de modo a fomentar a atividade transfronteiriça com stablecoins", reforçam.

As stablecoins são criptomoedas cujo valor é atrelado a um ativo estável, como moedas ou commodities para evitar a volatilidade do mercado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/REINO UNIDO/STABLECOINS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV