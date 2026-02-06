Leia a última edição
EUA e Índia chegam a estrutura para acordo provisório sobre comércio, diz Casa Branca

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 06.02.2026, 21:05:00 Editado em 06.02.2026, 21:15:15
Os EUA e a Índia anunciaram nesta sexta-feira, 6, que chegaram a uma estrutura para um acordo provisório sobre comércio recíproco, reafirmando o compromisso recente entre os líderes Donald Trump e Narendra Modi.

Os principais termos do acordo incluem, segundo a Casa Branca, a eliminação por parte da Índia de tarifas sobre todos os bens industriais dos EUA e uma ampla gama de produtos alimentícios e agrícolas, incluindo grãos secos de destilaria, sorgo vermelho para ração animal, nozes, frutas frescas e processadas, óleo de soja, vinhos e destilados.

Já os EUA aplicarão uma tarifa recíproca de 18% (ante 25% anteriormente) sobre bens originários da Índia e removerá a tarifa sobre uma ampla gama de bens, incluindo produtos farmacêuticos genéricos, gemas e diamantes e peças de aeronaves.

A Índia ainda pretende comprar US$ 500 bilhões em produtos energéticos dos EUA, aeronaves e peças de aeronaves, metais preciosos, produtos tecnológicos e carvão de coque nos próximos cinco anos, acrescentou a Casa Branca. Ambos os países também aumentarão substancialmente comércio de produtos tecnológicos.

