EUA e China devem ampliar comércio, diz Buffett

Associated Press (via Agência Estado)

O bilionário Warren Buffett e seu parceiro de negócios Charlie Munger disseram que os EUA se beneficiarão de ter um relacionamento comercial aberto com a China. Ambos os países devem ter cuidado para não exacerbar as tensões - as apostas para o mundo são muito altas. "Tudo o que aumenta a tensão entre esses dois países é estúpido", disse Munger. Ele e Buffett passaram todo o último sábado, 6, respondendo a perguntas na reunião anual de acionistas de seu conglomerado Berkshire Hathaway, dentro de uma arena lotada em Omaha, no Estado de Nebraska, nos EUA.

Buffet que a inteligência artificial pode mudar o mundo, mas novas tecnologias não irão tirar oportunidades dos investidores, e ele está confiante de que os Estados Unidos continuarão a prosperar apesar de suas amargas divisões políticas. "Novas coisas chegando não tiram as oportunidades", disse Buffett, que teve a chance de experimentar o ChatGPT com seu amigo Bill Gates meses atrás. "O problema agora é que o partidarismo se moveu mais para o tribalismo, e no tribalismo você nem ouve o outro lado."

Palestra concorrida

A chance de ouvir os lendários investidores respondendo a perguntas sobre negócios e a vida atrai pessoas de todo o mundo à cidade natal de Buffett. Alguns acionistas sentem uma urgência especial em comparecer porque os dois homens estão na casa dos 90 anos. "Charlie Munger tem 99 anos. Eu só queria vê-lo pessoalmente. Está na minha lista de desejos", disse Sheraton Wu, de 40 anos, de Vancouver, no Canadá. "Tenho de comparecer enquanto posso." Chloe Lin viajou de Cingapura para o que ela chamou de "uma oportunidade única na vida".

Para evitar os maiores erros da vida, Buffett disse, "você deve escrever seu obituário e descobrir como viver de acordo com isso". Evite também dívidas e, nos negócios, tente evitar assumir tantos riscos que um único erro possa acabar com você. Munger deu um conselho igualmente simples: gaste menos do que ganha, evite pessoas e atividades tóxicas e continue aprendendo ao longo de sua vida.

A Berkshire mostrou videoclipes de perguntas sobre sucessão de reuniões anteriores desde a primeira que filmaram em 1994. Dois anos atrás, Buffett finalmente disse que Greg Abel o substituirá como CEO, embora ele não tenha planos de se aposentar. Abel já supervisiona todos os negócios não relacionados a seguros da Berkshire. "Greg entende a alocação de capital tão bem quanto eu", disse Buffett. "Eu realmente não vejo essa estrutura mudando", disse Abel.

A Berkshire Hathaway informou que faturou US$ 35,5 bilhões no primeiro trimestre, comparado a US$ 5,58 bilhões no ano passado. A evolução corresponde a um aumento de 530%.

Protesto

No entanto, nem todo mundo em Omaha era fã da empresa. Fora da arena, os pilotos da NetJets, da Berkshire, protestaram contra a falta de um novo contrato e grupos ambientalistas questionaram por que as concessionárias da empresa continuam queimando carvão.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.