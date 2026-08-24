EUA dizem que negociações com Canadá fracassaram por demanda maior de isenções tarifárias

O representante comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), Jamieson Greer, disse nesta segunda-feira, 24, que o acordo comercial com o Canadá fracassou porque os canadenses queriam mais isenções tarifárias e "não estávamos dispostos a isso". Em entrevista à CNBC, Greer afirmou que o Canadá recebeu a "melhor oferta" de acesso ao mercado dos EUA.

"Vocês terão acesso preferencial sobre todos os outros países e serão o parceiro preferencial. E eles disseram que precisavam de uma situação melhor do que essa e se afastaram", explicou Greer, acrescentando que não há problema em dar continuidade à política comercial americana "conforme o planejado".

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Segundo ele, os canadenses queriam um escopo maior envolvendo automóveis, com a inclusão de caminhões mais pesados, além de caminhões de passageiros e carros.

Greer frisou ainda que outro ponto de divergência foi o Canadá querer parte dos lucros de grandes empresas de tecnologia: "Há países como Austrália e Canadá em que o governo aborda empresas como a Netflix e diz que elas têm de destinar 5% aos produtores de conteúdo canadenses. E achamos que isso é um imposto discriminatório sobre as empresas americanas."