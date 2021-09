EUA dizem que China não está cumprindo acordos que fez no comércio internacional

Da Redação

A secretária do Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, afirmou que a China não está "agindo conforme os acordos" que fez, e disse que é necessário que os norte-americanos façam com que o país "jogue de acordo com as regras" do comércio internacional.

continua após publicidade .

Em entrevista à CNBC, transmitida nesta terça-feira, a secretária do governo Biden acusou Pequim de roubar propriedade intelectual norte-americana e utilizar "táticas injustas para prevenir que companhias dos EUA acessem o mercado chinês".

Quanto à possibilidade de retirar tarifas sobre a importação de aço e alumínio, Raimondo afirmou que, antes de suspendê-las em definitivo, os EUA precisam proteger a indústria local, de forma a não permitir que a China "despeje aço barato" nos mercado americanos, afetando a demanda local.