EUA devem enviar proposta para avançar em questão tarifária e não tarifária, dizem MRE e MDIC

O governo norte-americano se comprometeu em enviar, nas próximas semanas, um documento com uma proposta para dirimir as diferenças em questões tarifárias e não tarifárias entre Brasil e Estados Unidos. Além disso, a delegação brasileira e o representante comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), embaixador Jamieson Greer, concordaram em criar um grupo de trabalho para discutir temas relacionados a um possível acordo entre os dois países, segundo comunicado conjunto dos Ministérios das Relações Exteriores (MRE) e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

As decisões foram tomadas durante a reunião presencial de 40 minutos de Greer com os ministros Mauro Vieira (MRE),e Márcio Elias Rosa (MDIC), às margens da reunião de ministros de comércio do G20, que começa nesta quarta-feira, 30, em Milwaukee e termina na quinta-feira.

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Em comunicado conjunto do MRE e do MDIC, os ministros relatam que, na reunião, foi reafirmada a disposição do Brasil de "avançar, por meio do diálogo e da negociação, na construção de soluções para os temas que afetam o comércio bilateral".

A diretriz da delegação brasileira é a "defesa dos interesses brasileiros e a ampliação das oportunidades para empresas e setores produtivos dos dois países".

Segundo os ministros, os dois países reconheceram, conjuntamente, a importância de avançar na superação dos obstáculos existentes e "manifestaram disposição de trabalhar de forma célere na busca de um entendimento mutuamente satisfatório".

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Ainda segundo a delegação brasileira, a reunião de 40 minutos entre norte-americanos e brasileiros deu continuidade ao diálogo iniciado com o telefonema, em 21 de agosto, entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) e Donald Trump (EUA). Desde então, os países tiveram reunião virtual que já previa a apresentação de "termos de referência" para as negociações continuarem, segundo uma especialista que acompanha o processo.

G20

A reunião de ministros de do G20 em Milwaukee começa oficialmente no período da tarde (às 17h, no horário de Brasília). No período da manhã, ocorreu o Fórum Global sobre Excesso de Capacidade de Aço (GFSEC, na sigla em inglês), organizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

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Logo depois do fórum, Greer e ministros do G20 irão visitar Rockwell Automation para discutir como o programa de comércio do presidente Trump está acelerando a reindustrialização dos Estados Unidos e reforçando nossas cadeias de suprimentos.

Mais cedo, Greer disse que chips de IA e segurança ficaram de fora desta rodada de negociações com China.