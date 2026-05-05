EUA: déficit comercial sobe 4,4% em março, a US$ 60,31 bilhões

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O déficit comercial dos Estados Unidos subiu 4,4% em março ante fevereiro, a US$ 60,31 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio americano nesta terça-feira, 5. Analistas consultados pela FactSet previam déficit um pouco maior no período, de US$ 60,9 bilhões.

O déficit da balança de fevereiro foi revisado para cima, de US$ 57,35 bilhões para US$ 57,78 bilhões.

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As exportações dos EUA avançaram 2% em março ante fevereiro, a US$ 320,86 bilhões, enquanto as importações aumentaram 2,3%, a US$ 381,17 bilhões.