TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

EUA: déficit comercial sobe 4,4% em março, a US$ 60,31 bilhões

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 10:04:00 Editado em 05.05.2026, 10:14:29
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O déficit comercial dos Estados Unidos subiu 4,4% em março ante fevereiro, a US$ 60,31 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio americano nesta terça-feira, 5. Analistas consultados pela FactSet previam déficit um pouco maior no período, de US$ 60,9 bilhões.

O déficit da balança de fevereiro foi revisado para cima, de US$ 57,35 bilhões para US$ 57,78 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As exportações dos EUA avançaram 2% em março ante fevereiro, a US$ 320,86 bilhões, enquanto as importações aumentaram 2,3%, a US$ 381,17 bilhões.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
balança comercial EUA março
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV