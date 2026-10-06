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ECONOMIA

EUA: déficit comercial avança 13,7%, a US$ 105,6 bilhões, em agosto

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O déficit comercial dos Estados Unidos avançou 13,7% em agosto ante julho, para US$ 105,6 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio do país nesta terça-feira, 6. O resultado ficou acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam salto do déficit a US$ 101,7 bilhões.

O saldo negativo de julho foi revisado para cima, de US$ 88,6 bilhões para US$ 92,8 bilhões.

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As exportações dos EUA subiram 1,4% em agosto ante julho, para US$ 315,2 bilhões, enquanto as importações aumentaram 4,3%, para US$ 420,8 bilhões.

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EUA/BALANÇA COMERCIAL/AGOSTO
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