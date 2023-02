EUA criam 517 mil postos de trabalho em janeiro; taxa de desemprego cai a 3,4%

Sergio Caldas (via Agência Estado)

A economia dos Estados Unidos criou 517 mil empregos em janeiro, em termos líquidos, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 3, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que previam a geração de 150 mil a 305 mil vagas, com mediana de 190 mil.

Já a taxa de desemprego dos EUA recuou para 3,4% em janeiro, ante 3,5% em dezembro. O consenso do mercado era de manutenção da taxa em 3,5% no mês passado.

O Departamento do Trabalho também revisou para cima os números de criação de postos de trabalho de dezembro, de 223 mil para 260 mil, e também de novembro, de 256 mil para 290 mil.

Em janeiro, o salário médio por hora teve alta de 0,30% em relação a dezembro, ou US$ 0,10, a US$ 33,03, variação que veio em linha com a projeção do mercado.

Na comparação anual, houve ganho salarial de 4,43% no último mês, acima da projeção de 4,30%.