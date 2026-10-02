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ECONOMIA

EUA criam 29 mil empregos em setembro, em número abaixo do esperado, revela payroll

Escrito por Sergio Caldas e Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A economia dos Estados Unidos criou 29 mil empregos em setembro, em termos líquidos, segundo relatório publicado nesta sexta-feira, 2, pelo Departamento do Trabalho do país. As estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast variavam de criação de 50 mil até 175 mil postos de trabalho, com mediana de 85 mil.

O relatório, também conhecido como payroll, é a principal métrica do mercado de trabalho norte-americano.

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EUA/PAYROLL/SETEMBRO/VAGAS
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