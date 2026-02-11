EUA criam 130 mil empregos em janeiro, mostra payroll

A economia dos Estados Unidos criou 130 mil empregos em janeiro, em termos líquidos, segundo relatório publicado nesta quarta-feira, 11, pelo Departamento do Trabalho do país. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam criação de 30 mil a 135 mil vagas, com mediana de 67 mil.

O relatório, também conhecido como payroll, é a principal métrica do mercado de trabalho dos EUA.