Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

EUA criam 130 mil empregos em janeiro, mostra payroll

Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 11.02.2026, 10:40:00 Editado em 11.02.2026, 10:49:42
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A economia dos Estados Unidos criou 130 mil empregos em janeiro, em termos líquidos, segundo relatório publicado nesta quarta-feira, 11, pelo Departamento do Trabalho do país. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam criação de 30 mil a 135 mil vagas, com mediana de 67 mil.

O relatório, também conhecido como payroll, é a principal métrica do mercado de trabalho dos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CRIAÇÃO EUA janeiro payroll vagas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline