EUA: cresce expectiva de juros do Fed acima de 4% este ano, após CPI surpreender

André Marinho (via Agência Estado)

As expectativas no mercado financeiro de que os juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) superem 4% até o fim deste ano cresceram após divulgação do resultado de agosto do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, conforme mostra plataforma de monitoramento do CME Group.

A ferramenta aponta para 47,5% de chance de que a taxa básica termine o ano na faixa entre 4,00% e 4,25%, de 20,1% antes do dado. Indica ainda 19,8% de probabilidade de que os juros atinjam o intervalo de 4,25% a 4,50% até dezembro, e 2,3% de que chegue ao nível de 4,50% a 4,75%. Atualmente, as Fed Funds estão entre 2,25% e 2,50%.