EUA consideram opções e devem responder ao corte de produção da Opep+

A decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) de cortar sua cota de produção em novembro fez com que autoridades da Casa Branca buscassem opções para responder à medida. Legisladores americanos defendem a criação de leis com foco em desmantelar o cartel, processá-lo no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) ou até tomar ativos de seus membros nos EUA.

Autoridades da Casa Branca disseram que responderiam à ação de quarta-feira com mais liberações das reservas estratégicas do governo, entre outras opções potenciais. Eles também se comprometeram a "consultar o Congresso sobre ferramentas e autoridades adicionais para reduzir o controle da Opep sobre os preços da energia".

"Estamos voltando a um período de hostilidade prolongada entre a Opep e os EUA", disse David Goldwyn, que trabalhou em assuntos internacionais de energia nos departamentos de Energia e Estado durante os governos Clinton e Obama.

"Um corte de produção deste tamanho - quando a inflação está devastando o crescimento global e a Europa está lutando para acessar oferta alternativa diante da agressão da Rússia contra a Ucrânia - é uma declaração de guerra econômica e diplomática", ponderou Goldwyn.