EUA: Câmara aprova projeto de financiamento temporário para evitar shutdown nas eleições

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos agiu na terça-feira, 21, para evitar uma possível paralisação do governo americano antes das eleições de meio de mandato, ao aprovar um projeto de lei para financiar o governo federal até o dia 4 de dezembro. O pleito está marcado para o dia 3 de novembro. A medida passou com 220 votos a favor e 205 contrários.

Os líderes republicanos da Câmara não querem correr o risco de outra possível paralisação prejudicar o ânimo dos eleitores pouco antes de irem às urnas. O presidente da Câmara, Mike Johnson, desafiou os democratas a votarem contra o projeto, afirmando que, se o fizessem, "seriam os únicos responsáveis pelo caos resultante caso o governo paralisasse suas atividades após 30 de setembro".

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A grande maioria dos democratas se opôs à medida, que deve manter o financiamento das agências nos níveis atuais de gastos. Na contramão, os republicanos afirmaram que o trabalho nos doze projetos de lei de orçamento anual deve continuar nos próximos meses, mas que garantir o financiamento do governo até 4 de dezembro pode ajudar os congressistas a evitar a repetição do ano passado, quando o país enfrentou a paralisação federal mais longa da história, seguida pela paralisação parcial também mais duradoura já vista.

Não está claro se o Senado aprovará o projeto. Projetos de lei orçamentários exigem o apoio de 60 senadores para avançar à votação final. Será necessário, portanto, o apoio de alguns democratas. O líder da maioria no Senado, John Thune (Republicano de Dakota do Sul), disse que a presidente da Comissão de Apropriações do Senado, Susan Collins, está trabalhando com os democratas para "encontrar um caminho a seguir". Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.