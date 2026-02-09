Leia a última edição
Economia

ECONOMIA

EUA: Bessent diz que funcionários visitaram a China para preparar encontro com He Lifeng

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 22:08:00 Editado em 09.02.2026, 22:14:19
O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira, 9, que funcionários seniores do Tesouro visitaram a China na semana passada para fortalecer os canais de comunicação e promover o diálogo as duas nações.

"Durante a visita, nossas equipes discutiram os preparativos para a próxima reunião de alto nível sobre o comércio entre os EUA e a China, entre mim e o vice-primeiro-ministro He Lifeng", escreveu Bessent na rede X.

Segundo ele, os EUA aguardam com expectativa a continuidade do diálogo construtivo entre ambas as partes e a manutenção do ímpeto positivo nas próximas semanas, "à medida que nos aproximamos do nosso próximo encontro presencial".

O presidente americano, Donald Trump, deve visitar Pequim e se reunir com o líder chinês, Xi Jinping, no começo de abril.

