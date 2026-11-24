Os Estados Unidos se opuseram ao pedido do Brasil para a abertura de um painel na Organização Mundial do Comércio (OMC) para avaliar as tarifas adicionais impostas a produtos brasileiros pelo governo norte-americano. A solicitação foi feita pelo Brasil nesta terça-feira, 24.

O Brasil quer que a OMC avalie as duas tarifas adicionais americanas contra os produtos brasileiros - uma de 25%, por uma investigação comercial e outra de 12,5%, decorrente de uma investigação sobre alegações relacionadas a trabalho forçado. O governo brasileiro argumenta que as medidas violam compromissos assumidos pelos Estados Unidos na OMC.

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Por sua vez, os EUA "lamentaram" a solicitação brasileira, afirmando que permanecem dispostos a dialogar com o Brasil para "promover maior equidade e reciprocidade em suas relações comerciais", de acordo com um comunicado publicado no site da OMC.

Ao justificar a oposição, os americanos afirmaram que as investigações abordam preocupações "antigas" sobre políticas brasileiras que prejudicariam os interesses dos EUA.

Ainda segundo a publicação, o Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) da OMC tomou nota das declarações e concordou em retomar a questão, caso haja uma nova solicitação. A próxima reunião do OSC acontecerá no dia 17 de dezembro.

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No dia 27 de julho deste ano, o Brasil solicitou consultas com os EUA para discutir as tarifas e os dois países se reuniram no dia 25 de setembro, mas nenhuma resolução foi acordada.