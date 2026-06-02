Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

EUA anunciaram, de forma intempestiva, taxação em 25% com base em uma mentira, diz Lula

Escrito por Gabriel Hirabahasi, enviado especial, e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 02.06.2026, 15:00:00 Editado em 02.06.2026, 15:12:56
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 2, que os Estados Unidos anunciaram de forma "intempestiva" a taxação de produtos brasileiros em 25%, medida que, segundo ele, foi baseada em uma "mentira".

A decisão foi publicada nesta segunda-feira, dia 1º. O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) concluiu uma investigação sobre práticas comerciais brasileiras e propôs a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos importados do Brasil. As medidas devem entrar em vigor até 15 de julho, após audiência marcada para 6 de julho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao comentar o novo tarifaço, Lula afirmou que os EUA justificam a medida alegando um déficit comercial com o Brasil, mas argumentou que, nos últimos 15 anos, os norte-americanos acumularam um superávit de US$ 415 bilhões na balança comercial com o País. Segundo ele, a decisão baseia-se numa "mentira".

"Eu fiquei preocupado porque acho que o Pix assusta eles", disse o presidente brasileiro. "Eu falei para o (presidente Donald) Trump: Cara, em vez de ter medo do Pix, coloca o Pix para funcionar nos Estados Unidos. Faz um Pix. É muito mais simples."

Lula afirmou ainda que a preocupação dos norte-americanos é que o Pix possa afetar as empresas de cartão de crédito dos Estados Unidos que atuam no Brasil. Segundo ele, o sistema deve avançar sobre esse mercado por ser gratuito, público e de uso simples. "Brasil não aceita ser tratado como se fosse uma republiqueta", continuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A declaração foi dada durante cerimônia de inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão (HU-UFCAT), em Goiás. Participaram do evento os ministros Alexandre Padilha (Saúde), Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da República) e Leonardo Barchini (Educação).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL Lula Pix
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV