Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

EUA: acordo prevê carne 25% mais barata e importação sem tarifa extra por 90 dias, diz Trump

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 21, em postagem na Truth Social, que fechou um acordo para "reduzir substancialmente" o preço da carne moída para famílias americanas. Segundo ele, pelos próximos 90 dias os EUA permitirão a importação de até 300 mil toneladas métricas de carne bovina para carne moída, sem cobrança de tarifa extra fora da cota.

Trump disse ainda haver o compromisso de que essa carne será vendida com desconto de 25% em relação aos preços atuais de mercado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na publicação, Trump atribuiu a alta dos preços da carne ao governo Biden e disse que a medida busca aliviar o custo para o consumidor, ao mesmo tempo em que cria "espaço" para a recomposição do rebanho bovino americano e para apoiar os pecuaristas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acordo carne EUA preço REDUÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV