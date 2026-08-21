EUA: acordo prevê carne 25% mais barata e importação sem tarifa extra por 90 dias, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 21, em postagem na Truth Social, que fechou um acordo para "reduzir substancialmente" o preço da carne moída para famílias americanas. Segundo ele, pelos próximos 90 dias os EUA permitirão a importação de até 300 mil toneladas métricas de carne bovina para carne moída, sem cobrança de tarifa extra fora da cota.

Trump disse ainda haver o compromisso de que essa carne será vendida com desconto de 25% em relação aos preços atuais de mercado.

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Na publicação, Trump atribuiu a alta dos preços da carne ao governo Biden e disse que a medida busca aliviar o custo para o consumidor, ao mesmo tempo em que cria "espaço" para a recomposição do rebanho bovino americano e para apoiar os pecuaristas.