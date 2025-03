EUA: acionistas da Apple rejeitam proposta para eliminar programas de diversidade da empresa

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Associated Press (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os acionistas da Apple rejeitaram uma tentativa de pressionar a empresa criadora de tendências tecnológicas a aderir à iniciativa do presidente dos EUA, Donald Trump, de eliminar os programas corporativos criados para diversificar sua força de trabalho.

continua após publicidade

A proposta elaborada pelo Centro Nacional de Pesquisa de Políticas Públicas - um think tank que se autodenomina conservador - pedia que a fabricante do iPhone seguisse a mesma linha de empresas de alto nível que se afastaram das iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, atualmente na mira do governo Trump.

Após uma breve apresentação sobre a proposta anti-diversificação, a Apple anunciou que os acionistas a haviam rejeitado. Em um registro regulatório apresentado na noite desta terça-feira, a empresa divulgou que 97% das cédulas de votação foram votos contra a medida.