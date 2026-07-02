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EUA abrem consulta pública sobre políticas e práticas do Brasil sob a Seção 301

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 02.07.2026, 21:52:00 Editado em 02.07.2026, 21:59:59
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O Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) anunciou que irá abrir na próxima segunda-feira, 6, uma audiência pública sobre políticas e práticas do Brasil, sob a Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA de 1974. A ferramenta tem sido usada pelo governo americano para investigar e punir práticas comerciais estrangeiras consideradas injustas ou prejudiciais às empresas americanas. A audiência ocorrerá na Comissão de Comércio Internacional dos EUA, em Washington, a partir das 9h (de Brasília).

Em comunicado, o USTR afirma que a proposta de ação é uma resposta da investigação da Seção 301 a respeito de atos, políticas e práticas do Brasil relacionados ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas consideradas "injustas e preferenciais", aplicação de medidas anticorrupção, proteção de propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol, e desmatamento ilegal.

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No cronograma dos painéis da audiência constam como participantes o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Andressa Silva, da Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz), e Marcos Matos, do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CECAFÉ), entre outros.

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Audiência Pública BRASIL EUA políticas práticas
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