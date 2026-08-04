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ECONOMIA

EUA abrem consulta pública sobre adicionar 14 itens em tarifas de metais, com alíquota de 25%

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 12:25:00 Editado em 04.08.2026, 12:38:58
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Os Estados Unidos estão estudando a expansão das tarifas sobre alumínio, aço e cobre para envolver outros 14 itens produzidos com metais. Sob a proposta, as alíquotas aplicadas seriam de 25%, dentro do escopo da Seção 232.

O texto será publicado no Federal Register, o diário oficial norte-americano, e ainda não tem data definida para o período de consulta pública. A publicação da proposta no diário oficial está prevista para quinta-feira, 6.

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Os comentários devem ser enviados ao Departamento do Comércio por escrito e apontar riscos das importações para a segurança nacional dos EUA, se a produção doméstica consegue atender a demanda, efeitos das tarifas sobre a economia, entre outras informações.

Os itens adicionados a lista de tarifas seriam:

- Pó de alumínio;

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- Instrumentos musicais de sopro de latão e suas partes e acessórios;

- Partes de máquinas e aparelhos de soldagem;

- Cofres de piso;

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- Certos cabos condutores elétricos;

- Extintores de incêndio;

- Partes de unidades de troca de calor;

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- Partes de certos motores e motores hidráulicos;

- Estruturas móveis de elevação sobre pneus e transportadores de contêineres

- Certos guindastes autopropelidos e estruturas móveis de elevação;

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- Reboques e semirreboques-tanque;

- Reboques e semirreboques autocarregáveis ou autodescarregáveis para fins agrícolas;

- Certos outros reboques e semirreboques;

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- E certos contêineres de aço preenchidos com oxigênio, propeno (propileno), propano e outros químicos relacionados.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/METAIS
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