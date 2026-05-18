Etanol/ANP: preço cai em 19 Estados e no DF, sobe em 2 e fica estável em 4

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 19 Estados e no Distrito Federal (DF), subiram em 2 e ficaram estáveis em 4 na semana passada. Não foi possível apurar variação no Amapá, onde o litro esteve cotado na semana a R$ 5,86. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol recuou 1,35%, para R$ 4,38 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço caiu 2,40%, a R$ 4,07 o litro. As únicas altas porcentuais na semana foram registradas em Minas Gerais (2,07%), para R$ 4,43 o litro, e em Tocantins (1,86%), para R$ 5,48 o litro.

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O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,98 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,59, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,07, foi registrado em São Paulo, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,86 o litro.

Competitividade

O etanol era mais competitivo em relação à gasolina em apenas sete Estados e no Distrito Federal na semana passada. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 65,77% ante a gasolina, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo.

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Na Bahia, a paridade era de 69,92%, em Goiás, de 68,80%, Mato Grosso, a paridade era de 64,28%; em Mato Grosso do Sul, de 65,34%, em Minas Gerais, de 69,87%, no Paraná, de 66,81%, em São Paulo, de 66,62, além do Distrito Federal, de 68,64%.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.