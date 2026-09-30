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Etanol sobe 4,6% em setembro em SP, mostra pesquisa; gasolina e diesel também avançam

Escrito por Vinícius Novais (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O preço do etanol comum subiu 4,6% em setembro na cidade de São Paulo, segundo levantamento do Sem Parar, passando de R$ 3,74 para R$ 3,92. A alta foi a maior entre os seis combustíveis acompanhados pela empresa na comparação com agosto. Já o etanol aditivado teve aumento de 3,5%, de R$ 4,26 para R$ 4,41 por litro.

No diesel, o tipo comum subiu 3,0%, de R$ 6,87 para R$ 7,08 por litro, enquanto o diesel aditivado avançou 1,9%, de R$ 7,21 para R$ 7,35 por litro, segundo o levantamento.

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A gasolina teve as menores variações no período, com alta de 0,8% tanto no tipo comum quanto no aditivado. A gasolina comum passou de R$ 6,38 para R$ 6,43 por litro, e a aditivada, de R$ 6,99 para R$ 7,05.

O Sem Parar também aponta que o movimento acompanha a alta de 0,70% do IPCA-15, após deflação de 0,40% em agosto.

Diferença entre regiões

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Além da variação mensal, o levantamento apontou diferença de preços entre regiões da capital. Segundo o Sem Parar, a Zona Norte registrou os menores preços médios nos seis combustíveis avaliados, enquanto a Zona Sul teve os maiores valores em seis categorias. No caso do diesel comum, os maiores preços foram observados nas zonas Oeste e Sul.

A maior diferença foi registrada na gasolina aditivada, com preço médio de R$ 6,50 por litro na Zona Norte e de R$ 7,30 na Zona Sul, variação de R$ 0,80 por litro. Na gasolina comum, a menor média foi registrada na Zona Norte (R$ 6,20 por litro) e a maior na Zona Sul (R$ 6,51), segundo o levantamento.

Já o diesel comum teve menor média na Zona Norte (R$ 6,87) e os maiores valores nas zonas Oeste e Sul (R$ 7,21 em ambas). No diesel aditivado, o preço variou de R$ 6,96 por litro na Zona Norte a R$ 7,46 na Zona Sul, diferença de R$ 0,50 por litro. O etanol aditivado teve diferença de R$ 0,42 por litro, com menor preço na Zona Norte (R$ 4,10) e maior na Zona Sul (R$ 4,52). No etanol comum, os preços ficaram entre R$ 3,85 na Zona Norte e R$ 3,96 na Zona Sul.

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A análise do Sem Parar considera mais de 19 milhões de litros abastecidos na capital paulista por usuários dos serviços da empresa durante agosto e setembro de 2026.

Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/SP/PESQUISA/SEM PARAR
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