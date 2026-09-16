Etanol puxa alta dos combustíveis no início de setembro, aponta IPTL

Os preços dos combustíveis voltaram a subir na primeira quinzena de setembro, interrompendo a trajetória de alívio observada em agosto. De acordo com o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que acompanha o comportamento dos preços das transações em postos de abastecimento de todo o Brasil, o grande destaque foi o etanol, que avançou 1,69%, com preço médio nacional de R$ 4,21 por litro.

Em seguida, o diesel S-10 registrou leve alta, de 0,42%, cotado a R$ 7,11.

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Em sentido contrário, o diesel comum apresentou recuo de 0,29% no período, encerrando a primeira quinzena de setembro com preço médio de R$ 6,76 por litro, enquanto. A gasolina acompanhou o movimento de baixa com redução de 0,30%, chegando ao preço médio de R$ 6,72.

Regionalmente, o Sudeste registrou a menor média de preço para o etanol no País na primeira quinzena de setembro, a R$ 4,09 por litro, após alta de 2,51%. O Amazonas teve o maior aumento porcentual do País, de 4,57%, para R$ 5,26, enquanto Pernambuco apresentou a maior redução nacional, de 3,26%, para R$ 5,05.

No diesel comum, Alagoas liderou os aumentos estaduais, com alta de 1,68%, para R$ 7,28. Já o Paraná teve o menor preço médio do País, de R$ 6,14.

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No diesel S-10, os aumentos mais significativos se concentraram no Sul, com alta de 1,83%, para R$ 6,69, e no Centro-Oeste, com avanço de 1,57%, para R$ 7,13. O Mato Grosso registrou a maior alta do País, de 3,09%, para R$ 7,34 por litro, seguido pelo Amazonas, que subiu 2,80%, para R$ 7,35. No Sul, o Rio Grande do Sul teve alta de 2,55%, com média de R$ 6,44 por litro, ainda a menor do País, enquanto o Paraná avançou 2,22%, para R$ 6,90. O maior preço do S-10 foi registrado no Acre, a R$ 8,15.

O Rio Grande do Sul teve o menor preço médio para a gasolina, de R$ 6,27, enquanto Roraima registrou o maior, de R$ 7,70. A Bahia apresentou a maior queda, de 3,01%, para R$ 6,77, e o Distrito Federal, a maior alta, de 2,23%, para R$ 6,89.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.