Etanol: preço sobe em 10 Estados, cai em outros 10 e no DF e fica estável em 5 nesta semana

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 10 Estados, caíram em outros 10 e no Distrito Federal e ficaram estáveis em 5 nesta semana. No Amapá não houve cotação. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,24%, a R$ 4,14 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,52%, para R$ 3,86 o litro. A maior queda ocorreu no Rio Grande do Norte, de 2,33%, a R$ 5,03 o litro. A maior alta foi registrada no Amazonas, de 5,41%, a R$ 5,26/litro.

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O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,09 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,59 o litro, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,86 o litro, foi registrado em São Paulo, enquanto o maior preço médio foi verificado em Roraima Amapá, de R$ 5,37 o litro.