Etanol: preço cai em 12 Estados, sobe em outros 12 e no DF, e fica estável em 1

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 12 Estados, subiram em outros 12 e no Distrito Federal e ficaram estáveis em 1 na semana de 25 a 31 de outubro. No Amapá o preço ficou em R$ 5,49 o litro, mas sem base comparativa porque na semana anterior não tinha havido cotação. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,49%, a R$ 4,13 o litro.

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Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,77%, para R$ 3,92 o litro na semana. A maior queda ocorreu no Amazonas, de 2,22%, para R$ 4,85 o litro. A maior alta foi registrada em Minas Gerais, de 1,87%, para R$ 4,35 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,19 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,99 o litro, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,87 o litro, foi registrado em Goiás, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,49 o litro.