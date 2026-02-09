Etanol não se mostra competitivo em relação à gasolina em nenhum Estado, afirma ANP

O etanol perdeu competitividade em relação à gasolina em Mato Grosso do Sul na semana passada, que era o único Estado em que valia a pena abastecer o veículo com o biocombustível.

Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 73,53% ante a gasolina no período, portanto desfavorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.