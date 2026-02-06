Etanol hidratado cai 1,26% e anidro sobe 0,51% nesta semana nas usinas paulistas, diz Cepea

O preço do etanol hidratado nas usinas paulistas caiu 1,26% nesta semana, de R$ 3,0885 o litro para R$ 3,0496, em média, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Já o valor do anidro subiu 0,51% no período, de R$ 3,4722 o litro para R$ 3,4900, em média.