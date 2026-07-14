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Etanol em 32% na gasolina vai baratear preço na bomba em R$ 0,03, diz ministro

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 12:05:00 Editado em 14.07.2026, 12:14:15
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O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou nesta terça-feira, 14, que a elevação temporária da mistura de 32% do etanol na gasolina vai proporcionar uma redução de 3 centavos (R$ 0,03) no preço do combustível fóssil na bomba, considerando os dados disponíveis hoje.

"Vai baratear em 3 centavos, mas, principalmente, diminuir a nossa dependência de importação de gasolina", declarou o ministro em coletiva de imprensa. O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta terça resolução que eleva por 180 dias, de 30% para 32%, o porcentual obrigatório da mistura de etanol anidro adicionado à gasolina comercializada em todo o território nacional.

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A medida havia sido anunciada em abril mas ainda dependia do aval do colegiado formado por representantes de 17 Ministérios. O aumento poderá ter sua vigência prorrogada, uma única vez, por igual período de 180 dias. A mistura em 32% tem o potencial de fazer com que o país deixe de importar 900 milhões de litros de gasolina por ano, segundo cálculos apresentados pelo MME.

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Alexandre Silveira Aprovação CNPE combustíveis Etanol GASOLINA MISTURA
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