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Etanol é mais competitivo do que a gasolina em 8 Estados e no DF, revela ANP

Escrito por Equipe AE (via Agência Estado)
Publicado em 19.06.2026, 18:07:00 Editado em 19.06.2026, 18:18:42
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O etanol era mais competitivo em relação à gasolina em oito Estados e no Distrito Federal nesta semana. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 62,39% ante a gasolina, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.

Os dados se referem ao período de 14 a 20 de junho.

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A paridade era de 69,48% na Bahia; 63,95% no Distrito Federal; 64,26% em Goiás; 57,59% em Mato Grosso; 62,60% em Mato Grosso do Sul; 65,87% em Minas Gerais; 63,95% no Paraná; 69,53% em Santa Catarina; e 59,60% em São Paulo.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/ETANOL/ANP/COMPETITIVIDADE
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